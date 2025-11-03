Qual è oggi l’offerta turistica monrealese?

“Il turismo oggi è una scienza”

MONREALE, 3 novembre – “Tremila euro è l’importo dei biglietti staccati per i visitatori dall’inizio dell’anno per la visita al complesso monumentale: non bastano nemmeno per pagare la luce. (…)

(…) Il museo che avrebbe dovuto rappresentare il volano culturale e turistico della città è chiuso da mesi ( e non da ieri ) per un guasto agli impianti. Non esiste un ufficio turistico che fornisca informazioni, brochure e depliant per i turisti. Il totem di piazza Guglielmo non funziona.

Non esistono gabinetti pubblici degni di essere chiamati tali, Non esiste una navetta che trasporti i turisti da Palermo a Monreale, ad eccezione di qualche sparuta presenza di autobus privati. I turisti “fai da te” vengono lasciato da Amat e salgono a piedi perdendosi in via Palermo. Non esistono alberghi tranne quello di via Olio di Lino. Siamo senza parcheggio, e la villa e antivilla comunale da anni chiuse per lavori.

Il centro storico bloccato dai lavori sine die. Di Monreale Unesco soltanto la dicitura, buona soltanto per chiedere modesti finanziamenti. A fronte di questo quadro allarmante ed impressionante, se arriva un esercito di turisti da Singapore, cosa offre loro la Monreale turistica?”

È quanto dichiarato da Salvino Caputo, ex sindaco di Monreale e vicesegretario regionale dell’Udc a fronte di quello che definisce “il fallimento delle politiche turistiche dell’amministrazione comunale”. “Il turismo oggi e’ una scienza – ha aggiunto – da anni sono sorte facoltà universitarie dove vengono formati i manager che devono occuparsi di promuovere il turismo ai fini culturali ed economici. Oggi il turista arriva a Monreale; visita il Duomo e il Chiostro e per fortuna nostra, lo splendido Museo Diocesano.

E poi va via perche’ non esiste la offerta turistica della Amministrazione comunale. La stessa prestigiosa rassegna della Musica Sacra e’ passata in sordina per la mancanza di una seria attività promozionale. Nei bei tempi la rassegna veniva presentata in cinque capitali estere europee, grazie anche alla passione e professionalità del compianto professore Pino Giacopelli . E la “prima” veniva preceduta dalle degustazioni di vini e prodotti tipici locali e dalla cena di gala. Sono scomparsi i grandi eventi nel Duomo di Monreale.

Tranne le sagre della salsiccia, del pane cunzato e del susino; si badi bene. Eventi popolari e locali piacevoli, ma che non hanno portato un solo turista. Ma certamente lontani dalla immagine di Monreale Citta’ Unesco, famosa in tutto il mondo per gli straordinari monumenti”.