Monreale, lunedì prossimo torna a riunirsi il consiglio comunale

Nella seduta si discuterà anche della destinazione d’uso di «Villa Savoia»

MONREALE, 4 novembre – Torna a riunirsi il Consiglio comunale: la prossima seduta è stata convocata dal presidente Marco Intravaia per le 18,30 di lunedì 10 novembre.

Diversi sono gli argomenti posti all’ordine del giorno: di particolare interesse, l’approvazione del documento unico di programmazione (DUP) relativo al triennio 2026-2028 e del nuovo regolamento che riguarda la toponomastica e la numerazione civica. Ma nel corso della seduta consiliare si discuterà anche della destinazione d’uso dei locali di «Villa Savoia», che, come si ricorderà, l’amministrazione Arcidiacono ha stabilito di concedere in affitto all’Istituto nazionale della previdenza sociale per ospitarvi una propria agenzia.



Nei mesi scorsi, questa decisione aveva suscitato non poche perplessità e scatenato aspre polemiche, sia per la scelta del Comune di privarsi di uno storico edificio che in molti avrebbero preferito fosse utilizzato per finalità sociali e culturali, sia per l’importo - in effetti non particolarmente rilevante - del canone locativo che l’Inps si è impegnato a corrispondere all’ente.

La vicenda approda adesso (tardivamente) in Consiglio comunale: il dibattito sull’argomento potrà anche risultare utile per chiarire meglio i termini della questione, ma è evidente che oramai … il dato è tratto. Appare oggettivamente difficile, se non impossibile, che ci siano margini per tornare indietro: il contratto di affitto, infatti, è stato sottoscritto nello scorso agosto e, dunque, l’immobile di via D’Acquisto è già stato ufficialmente ceduto all’istituto previdenziale.