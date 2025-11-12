Caso Cuffaro, Burgio (Pd): “A Monreale è cominciato un piccolo esodo”

“È la vecchia arte del riposizionamento, quella che in Sicilia conosce infinite sfumature”

MONREALE, 12 novembre – “Le onde lunghe della cronaca regionale arrivano anche qui, tra le strade e le stanze della politica monrealese. Dopo le ultime vicende che coinvolgono Salvatore “Totò” Cuffaro, presidente nazionale della DC, qualcosa si è incrinato”.

Lo afferma il segretario cittadino del Partito Democratico, Raimondo Burgio a proposito dell’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto una parte importante della Democrazia Cristiana ed ha portato all’estromissione dei due assessori dello scudo crociato dalla giunta regionale di governo.

“Non tanto nei comunicati ufficiali – dice ancora Burgio – quanto nei corridoi, nei messaggi che corrono tra chi, fino a ieri, si muoveva sicuro sotto la sua ombra. Oggi, quella stessa ombra pesa. È cominciato un piccolo esodo. C’è chi osserva, chi valuta, chi prepara un nuovo biglietto da visita. In molti, tra i riferimenti locali dell’area cuffariana, cercano di capire come sopravvivere politicamente al contraccolpo.

Alcuni già pensano a un atterraggio morbido in altri partiti, a destra o al centro, in cerca di un nuovo equilibrio. Altri restano fermi, ma pronti a giurare che loro, in fondo, non c’entravano poi così tanto. È la vecchia arte del riposizionamento, quella che in Sicilia conosce infinite sfumature.

C’è chi prova a rifarsi una verginità politica cambiando simbolo – prosegue il segretario – ma la coerenza non si ricompra. Il rispetto per i cittadini non è una strategia di marketing. Chi ieri applaudiva e oggi finge distanza, dovrebbe almeno avere il coraggio di ammettere i propri errori”.

Il presidente del Circolo PD di Monreale, Lillo Sanfratello, rincara: “Siamo di fronte a una fase di trasformismo politico che non possiamo ignorare. Monreale ha bisogno di chiarezza, non di chi cambia giacca per convenienza. Vigileremo, e lo faremo con serietà”.

Secondo Sanfratello "L’impressione è che la vecchia guardia della DC locale stia vivendo giorni di incertezza. Le alleanze si ridisegnano, le strategie si riscrivono, ma manca un centro di gravità. La politica, quella vera, non può ridursi a un esercizio di sopravvivenza personale. Eppure, in questa fase, molti sembrano muoversi esattamente così: per restare in piedi, anche a costo di perdere la dignità del passo".

“Il PD di Monreale – prosegue la nota del partito – invece rivendica il diritto e il dovere di parlare di etica senza ipocrisie. Di dire che certe derive non sono semplici errori, ma scelte. E che chi oggi fugge da un passato ingombrante senza affrontarlo, domani rischia di ripeterlo.

Non è solo una questione di simboli o sigle. È una questione di credibilità. E la credibilità, in politica come nella vita, non si trasloca. Si costruisce e si difende, anche quando costa. Forse qualcuno sta pensando di spostarsi di qualche passo, ma scoprirà che la coerenza non ha bandiere, ma memoria lunga.

A Monreale il vento sta cambiando. Sta emergendo un governo locale assolutamente inadeguato che invece di agire resta sempre in silenzio nel tentativo di fare scomparire l’opposizione, e queste vicende invece contribuiranno a scardinare un sistema fallimentare”.