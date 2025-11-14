La minoranza dell’Ars riunita a San Martino delle Scale: presentata mozione di sfiducia contro Schifani

“Le opposizioni sono unite, mandiamo a casa il governo”

MONREALE, 14 novembre - Parte da Monreale, precisamente da San Martino delle Scale, l’azione politica dell’opposizione all’Ars, dove si sono riuniti gli esponenti di Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente per affrontare la situazione che si è determinata dopo le accuse della Procura della Repubblica di Palermo, che hanno riguardato in particolar modo la Democrazia Cristiana.

L’incontro, iniziato ieri, si è protratto fino alla tarda mattinata di oggi, dove l’opposizione di Sala d’Ercole lancia la mozione si sfiducia nei confronti del presidente della Regione, Renato Schifani

“Da San Martino delle Scale - si legge nel messaggio social diffuso al termine della riunione – arriva un messaggio netto: le opposizioni sono unite”. Secondo M5S, PD e Controcorrente, «il Presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità, dopo aver riportato indietro la Sicilia con tre anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse». Per questo motivo, le opposizioni annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da tutti e 23 i deputati dei gruppi di minoranza.

I tre gruppi si rivolgono a tutti gli altri parlamentari regionali: «Mandiamo un messaggio chiaro: è il momento di mandare a casa il governo Schifani, che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina regionale, a partire dalla sanità ».

«Siamo a un punto di svolta cruciale: chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra; chi non la sosterrà, evidentemente, sceglierà di non farlo». Le opposizioni ribadiscono che la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale. «È il momento della responsabilità — concludono — e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione».