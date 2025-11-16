Il segretario regionale della DC interviene sull’inchiesta che coinvolge Totò Cuffaro

Cirillo: «Le responsabilità penali sono sempre e soltanto personali»

MONREALE, 16 novembre – «Usando il clamore mediatico, in una parte dell’opinione pubblica si sta facendo strada un’idea profondamente distorta e pericolosa, secondo cui un partito politico in quanto tale possa essere etichettato come “sistema criminale”. Si tratta di un’affermazione grave, fuorviante e lesiva dei princìpi fondamentali della nostra Costituzione: le responsabilità penali sono sempre e soltanto personali».

Con queste parole, il segretario siciliano della DC Stefano Cirillo (nella foto con Totò Cuffaro) è intervenuto sulle vicende legate all’inchiesta della Procura di Palermo che vede implicato l’ex governatore Cuffaro. Frattanto il presidente della Regione Renato Schifani nei giorni scorsi ha estromesso dalla giunta gli assessori democristiani Nuccia Albano e Andrea Messina, che a livello personale, sia chiaro, non sono coinvolti nelle recenti questioni giudiziarie.

«Nel nostro partito - ha poi evidenziato lo stesso Cirillo - ci sono storie limpide, percorsi di legalità, persone che hanno scelto la via del servizio spesso nel silenzio e senza cercare privilegi: mettere tutto ciò sullo stesso piano di comportamenti individuali oggetto di indagini significa smarrire il senso profondo della partecipazione civile, uno dei pilastri della nostra Repubblica».

Le sue considerazioni possono apparire ragionevoli e per certi versi anche condivisibili; ma va detto che, in realtà, è stato proprio il presidente Schifani a sottolineare che l’inchiesta palermitana «coinvolge direttamente i vertici del partito e il suo fondatore, ipotizzando l’esistenza di un sistema di gestione finalizzato a commettere reati».

In ogni caso, se la nuova DC - come ha dichiarato Stefano Cirillo - non può essere considerata, come formazione politica, responsabile in via diretta delle (eventuali) malefatte di Cuffaro, risulta evidente che chi oggi è espressione del partito a livello regionale, provinciale e comunale non ha alcun motivo per abbandonarlo, scegliendo magari di aggregarsi al movimento “Grande Sicilia” dello sfolgorante trio Micciché-Lombardo-Lagalla.

Rispettando e seguendo la posizione assunta dal segretario regionale democristiano, c’è da aspettarsi che coloro che attualmente a Monreale rappresentano la DC in Consiglio comunale e all’interno della giunta mantengano ferma la propria collocazione partitica, all’insegna della limpida coerenza.