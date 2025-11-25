Monreale, torna a riunirsi giovedì prossimo il consiglio comunale

All’ordine del giorno la ratifica di variazione al bilancio di previsione
MONREALE, 25 novembre – Torna a riunirsi giovedì 27 novembre alle 18.30 il consiglio comunale di Monreale presso la Sala "Biagio Giordano" del Complesso monumentale.
È stata resa nota la convocazione della riunione dal presidente del consiglio comunale, Marco Intravaia, che ha congiuntamente comunicato il relativo ordine del giorno.
Oltre alla lettura e all’approvazione dei verbali delle sedute precedente l’organo consiliare sarà chiamato alla ratifica
della variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 in relazione all’annualità 2025 per i lavori della Casa del Sorriso, già approvata dalla
giunta municipale.
Il Consiglio Comunale delibererà con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri, mentre il venir meno del numero legale comporterà la sospensione di un'ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori verrà nuovamente meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al
giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriori avvisi di convocazione da parte della presidenza.
