Monreale, il circolo del Pd ha una nuova sede

Si trova in via Venero, all’altezza di piazza Spasimo

MONREALE, 5 gennaio – Dopo oltre otto anni di chiusura, il Partito Democratico torna ad avere una sede a Monreale.

L’inaugurazione si è svolta sabato scorso nei locali di via Venero 67, segnando la volontà del circolo di rilanciare l’attività politica sul territorio e il contatto diretto con i cittadini, dopo anni segnati dalla pandemia e da una partecipazione prevalentemente virtuale.

La riapertura della sede non viene presentata come un gesto simbolico, ma come una scelta politica precisa: rendere il circolo un punto di riferimento stabile, aperto al confronto e alla costruzione di proposte concrete, andando oltre la comunicazione affidata ai social network.

All’incontro inaugurale erano presenti, tra gli altri, esponenti della Segreteria nazionale della CISL, della Segreteria provinciale del PD, amministratori locali e rappresentanti dei circoli del comprensorio.

Il segretario cittadino Raimondo Burgio ha sottolineato la necessità di una nuova fase politica, caratterizzata da maggiore partecipazione e responsabilità: «Questo nuovo ciclo ci vedrà meno spettatori e più protagonisti, con l’obiettivo di migliorare la vita cittadina e dimostrare che una buona amministrazione è possibile».

Il circolo ha annunciato che nelle prossime settimane saranno organizzate assemblee pubbliche e momenti di confronto aperti sui principali temi che riguardano Monreale, dal lavoro ai servizi, dalla sostenibilità alla qualità della vita, con l’obiettivo di ricostruire fiducia e presenza politica nei quartieri e nelle frazioni.