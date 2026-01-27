Piazzetta Vaglica, lavori non ancora ultimati. Russo: “Il sindaco ci spieghi i motivi”

Il consigliere comunale del Pd ha presentato un’interrogazione

MONREALE, 27 gennaio – Ritardi, disagi e poche informazioni ufficiali. È questa la situazione che ruota attorno ai lavori di riqualificazione di Piazzetta Vaglica, uno degli interventi più attesi nel centro urbano di Monreale.

A sollevare la questione è il consigliere comunale del Partito Democratico Sandro Russo (nella foto), che ha presentato un’interrogazione al sindaco, alla giunta e all’assessore competente chiedendo chiarezza sulle proroghe dei lavori e sui tempi di conclusione del cantiere.

I lavori avevano una data di ultimazione più volte comunicata alla cittadinanza. Tuttavia, ad oggi l’intervento risulta ancora incompleto, con conseguenti disagi per i residenti, le attività commerciali della zona e per l’intera comunità.

Secondo Russo, il protrarsi del cantiere sta incidendo negativamente sulla vivibilità dell’area, sulla mobilità e sull’economia locale. A ciò si aggiunge una carenza di informazioni ufficiali: “Non risultano comunicazioni chiare e puntuali sulle cause dei ritardi né sulle eventuali proroghe concesse”, si legge nell’interrogazione.

Con l’atto ispettivo, il consigliere chiede all’amministrazione comunale di chiarire le motivazioni tecniche, amministrative o economiche che hanno determinato lo slittamento dei tempi, il numero delle proroghe concesse e i relativi atti amministrativi. Viene inoltre richiesto di sapere se tali proroghe abbiano comportato maggiori costi per l’Ente e, in caso affermativo, a quanto ammontino.

Tra i punti centrali anche la richiesta di una nuova data certa per l’ultimazione dei lavori e l’eventuale adozione di misure di monitoraggio o sanzionatorie nei confronti dell’impresa esecutrice. Infine, Russo sollecita iniziative concrete per garantire una corretta e trasparente informazione alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell’opera.