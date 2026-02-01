Diaspora cuffariana, nasce il movimento «Forza Palermo»

Ne fa parte anche il consigliere comunale monrealese Giovanni La Corte

MONREALE, 1 febbraio – Com’era ampiamente prevedibile, le vicende giudiziarie che hanno coinvolto nei mesi scorsi l’ex governatore Totò Cuffaro stanno condizionando l’attività e la struttura della “sua” Democrazia Cristiana.

Ieri l’ex europarlamentare Francesca Donato ha reso noto di aver lasciato la Dc: «La mia decisione - ha dichiarato - nasce da divergenze politiche e di visione ormai insanabili con la linea del partito, così come definita dalla dirigenza nazionale, che non mi consentono di proseguire un percorso coerente».

Nello scudo crociato si è già aperta una nuova fase “post cuffariana”: a reggere le sorti della Dc in Sicilia c’è adesso un triumvirato formato da Totò Cascio, già deputato all’Ars, dall’ex consigliere comunale catanese Carmelo Sgroi e dal vice segretario provinciale di Ragusa Fabio Meli: i tre resteranno in carica fino allo svolgimento del congresso regionale del partito, convocato per il 13 giugno.

Intanto, nel capoluogo in questi giorni è stato costituito il movimento «Forza Palermo», incardinato nel centrodestra, a cui hanno già ufficialmente aderito alcuni consiglieri di Palazzo delle Aquile e della Città metropolitana.

I promotori dell’iniziativa hanno inoltre comunicato che la nuova formazione politica può anche contare sull’adesione di vari eletti nelle liste della Dc in diversi comuni del Palermitano, fra i quali il pioppese Giovanni La Corte (nella foto), che fa parte del consiglio comunale di Monreale e che nel 2024 ha svolto per pochi mesi le funzioni di assessore.

Alle amministrative di due anni fa la Democrazia Cristiana ha ottenuto a Monreale un risultato elettorale di notevole rilievo, conquistando oltre 4.000 voti: attualmente è rappresentata all’interno della giunta Arcidiacono dagli assessori Giuseppe Di Verde e Nadia Battaglia.

Giovanni La Corte precisa che in Consiglio comunale resterà a far parte del gruppo della Democrazia Cristiana e fedele all'amministrazione Arcidiacono e che su scala regionale appoggerà il progetto di Mauro Pantò.