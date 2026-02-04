Monreale: il Consiglio comunale torna in aula il 16 febbraio

All'ordine del giorno giovani, tributi e mobilità sostenibile

MONREALE, 4 febbraio – Tornerà a riunirsi lunedì 16 febbraio il Consiglio comunale di Monreale. Il presidente Marco Intravaia ha disposto la convocazione di una nuova seduta ordinaria per le le ore 18 di quella data, nella sala “Biagio Giordano”.

L’ordine del giorno prevede il confronto su temi di rilevante impatto sociale e amministrativo per il territorio di Monreale. Uno dei momenti più significativi sarà l’approvazione del regolamento per l’istituzione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, un passo fondamentale per avvicinare le nuove generazioni alla vita democratica della città. L'aula sarà chiamata a discutere gli indirizzi sull’applicazione della definizione agevolata dei tributi locali, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026, con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei contribuenti. In primo piano anche il tema della sostenibilità e del supporto ai residenti, con la proposta di sosta gratuita sulle strisce blu per i possessori di auto elettriche e l'introduzione di tariffe agevolate per i residenti di via Benedetto D'Acquisto.