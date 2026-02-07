Elezioni regionali, Salvino Caputo annuncia la propria candidatura

Correrà nelle liste dell'Udc

PALERMO, 7 febbraio - "Ho accolto con entusiasmo e spirito di servizio l'invito del coordinatore regionale del partito Decio Terrana, invito condiviso dal presidente nazionale, Lorenzo Cesa di candidarmi alle prossime elezioni regionali per il rinnovo della Assemblea regionale Siciliana”.

È quanto reso noto da Salvino Caputo, vice segretario regionale dell'Udc in Sicilia, che agigunge: “Metterò al servizio del partito la mia lunga esperienza amministrativa, politica e parlamentare in un momento cruciale per la vita politica siciliana. Il nostro partito - ha evidenziato Salvino Caputo - ha assunto un ruolo centrale nel dibattito politico siciliano e registriamo ogni giorno adesioni di amministratori locali, dirigenti pubblici, imprenditori ed associazioni. Per questo stiamo già lavorando al programma e selezionando donne ed uomini per le prossime elezioni".

Salvino Caputo vanta una lunghissima carriera politica: consigliere comunale e sindaco di Monreale per dieci anni, parlamentare regionale per diverse legislature ricoprendo il ruolo di presidente della commissione parlamentare Attività Produttive, presidente del gruppo interparlamentare per i rapporti di amicizia con il regno del Marocco, presidente del gruppo interparlamentare per la Ddfesa della vita e per i diritti del nascituro. È stato anche componente della commissione parlamentare regionale Antimafia e fondatore con altri sindaci del Consorzio pubblico per la gestione e l'utilizzo dei beni confiscati alla Mafia e alle organizzazioni criminali nel comprensorio della valle Alto Belice Corleonese.

"Sono veramente grato all'onorevole Decio Terrana e al presidente Lorenzo Cesa, conclude Caputo – per la grande fiducia e per consentirmi di contribuire in un momento elettorale così importante a rappresentare il partito unitamente agli altri amici candidati".