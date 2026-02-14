Altofonte, passa la sfiducia: Angelina De Luca non è più sindaco

11 voti favorevoli, 5 i contrari

MONREALE, 14 febbraio – Angelina De Luca non è più il sindaco di Altofonte. Con 11 voti favorevoli e solo cinque contrari, il Consiglio comunale ha detto sì alla mozione di sfiducia che nei giorni scorsi aveva presentato l’opposizione.

Il verdetto è arrivato oggi pomeriggio, al termine di un aspro e acceso dibattito, durante il quale non sono mancati i momenti di tensione.

Sarebbe lungo, in questa sede, elencare i motivi della sfiducia, che sicuramente possono essere vari, ma che, purtroppo, molto spesso non hanno soltanto riguardato aspetti politici e dissapori legati alla gestione del paese, ma hanno travalicato i confini e sono scaduti sul piano personale, soprattutto sui social.

Da oggi, quindi, Altofonte, non ha più un’amministrazione comunale, che verrà sostituita da un commissario straordinario che sarà nominato nei prossimi giorni dall’assessore regionale alle Autonomie Locali. Si andrà quindi a nuove elezioni (da capire quando il paese potrà tornare alle urne).

Quel che è certo è che ad Altofonte, in questi ultimi mesi si è respirata un’aria politicamente molto pesante, fatta di accuse reciproche, non sempre eleganti, di passaggi politici da uno schieramento all’altro. La maggioranza di De Luca che all’inizio del suo secondo mandato (iniziato nel 2022) sembrava solida, si è via via sgretolata, fino a consentire che l’amministrazione del sindaco venisse inesorabilmente impallinata col voto di oggi.

Nel corso della seduta consiliare l’ormai ex sindaco ha spiegato le ragioni della sua posizione, pubblicando, quindi, il suo intervento in un lungo post su Facebook, nel quale non sono mancati i toni polemici, non privi delle pesanti accuse che avrebbe ricevuto anche sul piano personale.

Dall’altro canto, l’opposizione, che oggi in aula ha solo raccolto i frutti numerici dell’azione politica che ha portato avanti già da mesi, ha ribadito come fossero mancati, ormai, i presupposti per far proseguire l’azione amministrativa di De Luca.

Delineare adesso un quadro per capire cosa succederà, al momento è francamente difficile e certamente prematuro. Lo scopriremo a partire dai prossimi giorni.