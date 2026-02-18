Monreale, nasce il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Rimarrà in carica per due anni

MONREALE, 18 febbraio – Il Consiglio comunale di Monreale ha ufficialmente approvato, nella seduta dello scorso 16 febbraio, l’istituzione e il relativo regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCRR).

L’atto, che rappresenta un traguardo storico per il territorio, è il risultato di un importante lavoro di progettazione politica: l’iniziativa è stata ideata e il regolamento interamente redatto dagli assessori Patrizia Roccamatisi e Fabrizio Lo Verso, che hanno lavorato in sinergia per dotare il comune di questo nuovo strumento di democrazia partecipativa.

“Il Consiglio comunale dei ragazzi – dichiarano gli assessori – nasce per promuovere la legalità e la cittadinanza attiva tra i più giovani. Sarà composto da 24 consiglieri eletti tra gli studenti delle quinte classi della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo grado. La composizione garantirà una rappresentanza capillare, includendo il centro urbano e le frazioni di Aquino e Grisi, Pioppo, San Martino delle Scale, Villaciambra.

Oltre al Consiglio, verrà eletta la figura del Baby Sindaco, che rappresenterà ufficialmente i giovani cittadini nelle cerimonie e nel dialogo con le istituzioni "adulte".

"Si tratta di uno strumento di partecipazione democratica che permetterà ai nostri giovani di confrontarsi su temi cruciali come l'ambiente, la cultura e lo sport," ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Giovanili, Fabrizio Lo Verso. "Porteremo il punto di vista degli studenti direttamente all'attenzione dell'amministrazione".

L'assessore Patrizia Roccamatisi, che ha curato personalmente la stesura del regolamento portando la propria esperienza dal mondo scolastico, ha aggiunto: Il CCRR è fondamentale per avvicinare i ragazzi alle istituzioni, facendo comprendere loro il valore della rappresentanza e del bene comune sin da piccoli. Vogliamo che i ragazzi si sentano protagonisti del presente: grazie al confronto annuale previsto tra i due Consigli, accoglieremo idee fresche e proposte concrete per migliorare la nostra comunità".

L’amministrazione ha rivolto un ringraziamento ai consiglieri comunali, in particolare ai componenti della I e della IV Commissione, per il lavoro di revisione del testo, e agli uffici comunali per il supporto tecnico.

Il CCRR avrà funzioni propositive e consultive e rimarrà in carica per due anni. Nelle prossime settimane verranno avviati gli incontri con i dirigenti scolastici e i docenti referenti per coordinare le procedure delle prime elezioni storiche.