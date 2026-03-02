Grave perdere finanziamenti destinati all’edilizia scolastica, l’assessore riferisca in Consiglio

Riceviamo e pubblichiamo...

Caro direttore,

la notizia della perdita dei finanziamenti destinati all’edilizia scolastica per il Comune di Monreale, dovuta alla tardiva presentazione della richiesta e dei progetti, rappresenta un fatto politicamente grave che non può essere archiviato come una semplice disattenzione burocratica.

Quando si perdono risorse pubbliche fondamentali per la sicurezza e la qualità delle nostre scuole, non si tratta solo di un errore amministrativo, ma di una responsabilità politica ben precisa. Parliamo di opportunità mancate per i nostri studenti, per le loro famiglie e per l’intera comunità. Chi ha ricevuto una delega così delicata, come quella all’edilizia scolastica, ha il dovere non solo di vigilare, ma di garantire efficienza, programmazione e tempestività. L’assessore Lo Verso avrebbe dovuto assicurare un monitoraggio costante delle scadenze e delle procedure, evitando che il Comune si facesse trovare impreparato.

È necessario che l’amministrazione chiarisca pubblicamente ed in Consiglio comunale quanto accaduto, individui eventuali responsabilità e soprattutto metta in campo strumenti concreti affinché episodi del genere non si ripetano. La città merita trasparenza, serietà e una guida amministrativa all’altezza delle sfide che affronta.

Non serve, inoltre, non votare il bilancio nel tentativo di scaricare su altri responsabilità che sono invece chiaramente politiche e amministrative. La perdita di finanziamenti così importanti per l’intera comunità non può essere coperta da polemiche o strategie difensive: occorre assumersi fino in fondo le proprie responsabilità.

L’assessore Lo Verso venga in Consiglio comunale e spieghi con chiarezza a tutti i consiglieri e alla città che cosa è accaduto, quali passaggi siano stati omessi e quali misure si intendano adottare per evitare che simili episodi si ripetano. Questa vicenda impone una riflessione politica profonda sulla capacità di governo dell’attuale Amministrazione e sul rispetto dovuto ai cittadini di Monreale.

* Consigliere comunale del Partito Democratico