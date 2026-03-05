Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2026-28

Il sindaco: “Investimenti e servizi garantiti senza nuovi sacrifici per i cittadini”

MONREALE, 5 marzo – Disco verde in Consiglio comunale, nella seduta di questo pomeriggio, per il nuovo bilancio di previsione.

Lo rende noto un comunicato del Comune che parla di “uno strumento finanziario strategico, progettato per coniugare il rigore nei conti con una forte spinta allo sviluppo del territorio”.

«L’approvazione di questo bilancio – afferma con soddisfazione il sindaco Alberto Arcidiacono – è un risultato fondamentale per la nostra amministrazione. È il frutto di un lavoro serio e responsabile che ci consente di continuare a investire sulla nostra città, mantenendo intatti i servizi senza chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini. È un equilibrio complesso, ma necessario, che dimostra come sia possibile amministrare con estrema attenzione ai conti pubblici mantenendo, al contempo, uno sguardo ambizioso rivolto allo sviluppo e al benessere di tutta la comunità».

Lo strumento finanziario, prosegue la nota, punta a sostenere gli investimenti prioritari per la crescita della città, garantendo la continuità dei servizi pubblici essenziali attraverso una gestione oculata delle risorse.

Sulla stessa linea il commento dell’assessore al Bilancio, Nadia Battaglia: «Questo documento – afferma – rappresenta una scelta di campo: investire sul futuro riducendo la spesa superflua. Abbiamo lavorato con rigore per efficientare la macchina amministrativa, liberando risorse preziose da destinare a interventi strategici per il territorio, il tutto senza aumentare la pressione fiscale».

L’amministrazione comunale darà ora immediata attuazione alle linee programmatiche previste, avviando un monitoraggio costante sull’efficacia degli interventi e sull’andamento delle risorse per assicurare il massimo ritorno sociale per la cittadinanza.