Manutenzione degli edifici scolastici, in bilancio ci sono 270 mila euro

Vittorino (La Nostra Terra): “Potremo affrontare lavori che da mesi cittadini e dirigenti scolastici avevano segnalato come necessari”

MONREALE, 6 marzo – Ammonta a 270.000 euro la somma destinata dal Consiglio comunale alla manutenzione degli edifici scolastici. Così ha detto il bilancio di previsione 2026-28, approvato ieri sera dall’aula.

La cifra, messa sull’apposito capitolo, è aumentata di 120 mila euro rispetto a quella inizialmente prevista. Ad affermarlo è il consigliere comunale, Mimmo Vittorino, primo firmatario dell’emendamento di implemento, supportato dal gruppo “La Nostra Terra”.

Vittorino parla di “una compattezza ritrovata dopo alcune piccole crepe emerse nelle sedute precedenti. Con forza, determinazione e soprattutto con i numeri che rappresentano la solidità di questa maggioranza, abbiamo approvato un documento importante che consente alla città di programmare il proprio futuro e di investire per migliorare le condizioni di vivibilità dei nostri concittadini.

Mi soffermo con particolare determinazione su un aspetto significativo: l’approvazione di un emendamento che rafforza il capitolo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici scolastici comunali, di cui sono primo firmatario. Insieme ai capigruppo della maggioranza abbiamo compiuto uno sforzo importante per colmare, almeno parzialmente, alcune lacune emerse, accogliendo come urgenti e prioritari i suggerimenti segnalati dall’ufficio tecnico. Questo intervento permetterà di agire nel più breve tempo possibile, affrontando lavori che da mesi cittadini e dirigenti scolastici avevano segnalato come necessari.

Convinto di aver svolto un buon lavoro in sede consiliare, ritengo doveroso ringraziare tutti gli uffici comunali per l’importante lavoro quotidiano che svolgono, così come l’intera amministrazione, guidata dal sindaco, per l’impegno profuso nel dotare la città di uno strumento fondamentale e capace di guardare al futuro”.