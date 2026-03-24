Consiglio comunale, lunedì 30 la relazione annuale del sindaco

Otto i punti all’ordine del giorno. Si parlerà anche la definizione agevolata dei tributi locali

MONREALE, 24 marzo – Il Consiglio comunale di Monreale tornerà a riunirsi in seduta ordinaria lunedì prossimo, 30 marzo, alle 17,45 nell’aula consiliare Biagio Giordano.

Tra i temi principali all’ordine del giorno, superata la fase della lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, interrogazioni e interpellanze, spicca la relazione annuale del sindaco sullo stato di attuazione del programma amministrativo per l’anno 2025.

Spazio anche a questioni economiche e gestionali, come l’adeguamento del compenso del Collegio dei Revisori dei conti e la discussione sulle modifiche allo statuto del Consorzio Sviluppo e Legalità. In programma inoltre l’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri, dopo il via libera in commissione.

Di particolare importanza anche il punto relativo alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune e il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da una sentenza del settembre 2025.