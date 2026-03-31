Il Consiglio comunale dice sì alla “rottamazione quinquies”

Prevista la possibilità di pagare in 36 rate le cartelle relativa ai tributi locali

MONREALE, 31 marzo – Disco verde in consiglio comunale per il regolamento relativo alla definizione agevolata dei tributi locali e delle entrate patrimoniali affidati all’agente della riscossione.

Si tratta della cosiddetta “rottamazione quinquies”, in attuazione della legge 213 del 28 dicembre 2023. Rate più agevoli, quindi, per i cittadini in difficoltà, morosi nei confronti del comune. Il regolamento approvato consente ai contribuenti di definire i propri debiti con condizioni agevolate, senza applicazione di sanzioni. La proposta iniziale dell’amministrazione, in verità, prevedeva condizioni che, di fatto, rischiavano di escludere proprio le fasce più in difficoltà: 18 rate e il pagamento del 20% del debito già alla prima scadenza rappresentavano un ostacolo concreto per molte famiglie. Il testo finale, invece, in virtù di un emendamento a firma Sandro Russo, consente di rateizzare fino a 36 rate, con una prima rata ridotta al 10% del totale del debito.

“Una scelta di buon senso che va nella direzione di una maggiore giustizia sociale – ha commentato quest’ultimo – perché consente a più cittadini di mettersi in regola senza essere schiacciati da richieste economiche insostenibili. Il voto favorevole dell’intero Consiglio comunale – ha proseguito Russo – dimostra che, quando si mettono al centro i bisogni reali delle persone, è possibile trovare una sintesi condivisa nell’interesse della comunità. Continuerò a lavorare in questa direzione: rendere le istituzioni più vicine, più giuste e più attente alle difficoltà dei cittadini.

«La “rottamazione quinquies” – aggiunge con soddisfazione l’assessore ai Tributi, Nadia Battaglia – rappresenta un’importante occasione per i cittadini di Monreale per regolarizzare la propria posizione debitoria e ripartire con maggiore serenità. Ancora una volta l’amministrazione dimostra di essere al fianco dei cittadini e non una controparte».Per aderire alla “rottamazione quinquies” sarà necessario presentare apposita istanza entro 15 giorni dalla pubblicazione e provvedere al pagamento delle somme dovute nei termini stabiliti.

L’assessore Battaglia tende a precisare che questa operazione è stata conclusa grazie all’impegno di tutta la Giunta e in particolar modo del sindaco Alberto Arcidiacono che sin dall’inizio ha condiviso e sostenuto l’iniziativa politica. Un ringraziamento va al Consiglio comunale e agli Uffici per la positiva e tempestiva conclusione dell’iter di approvazione.