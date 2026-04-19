Alessandro Zingales designato assessore a Villabate dal candidato sindaco Vincenzo Oliveri

In passato ha fatto parte della giunta comunale di Monreale

VILLABATE, 19 aprile – Se Vincenzo Oliveri riuscirà ad essere eletto sindaco, l’ex assessore comunale di Monreale Alessandro Zingales (entrambi nella foto) sarà uno dei componenti della nuova giunta di Villabate.

Le elezioni per il rinnovo degli organi comunali del popoloso centro alle porte di Palermo si svolgeranno il 24 e 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 8 e 9 giugno. Già presidente della Corte d’appello palermitana, Vincenzo Oliveri è sostenuto dal centrodestra e può contare sull’appoggio di diverse liste civiche; in caso di vittoria, per l’ex magistrato si tratterebbe di replicare un’esperienza in precedenza vissuta, avendo rivestito a Villabate dal 2015 al 2020 la carica di primo cittadino.

Alessandro Zingales, classe 1978, di professione geologo, dal febbraio di quest’anno fa parte della consulta provinciale dei geologi di Messina; è stato nominato assessore a Monreale nel gennaio del 2018 dall’allora sindaco Piero Capizzi, assumendo una serie di impegnative deleghe: attività produttive, urbanistica, edilizia privata, servizi cimiteriali, tributi e, in seguito, anche lavori pubblici.

La sua esperienza politico-amministrativa non è stata tuttavia di lunga durata: si è infatti dimesso dall’incarico dopo solo un anno - ufficialmente “per ragioni di lavoro” - lasciando il posto in giunta a Mimmo Vittorino.

«Ho ritenuto affascinante - dichiara Zingales - fare squadra con un uomo della caratura e della competenza del presidente Oliveri, con il quale condivido il percorso di legalità: affronto una grande sfida, per dare continuità e crescita al territorio villabatese».