Monreale, via libera al rendiconto 2025: conti in attivo e oltre 7 milioni di avanzo

L’assessore Battaglia: “Dimostrazione di una gestione sana”

MONREALE, 29 aprile – Il Consiglio comunale ha approvato nel pomeriggio il Rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2025, segnando un passaggio politico rilevante per l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono.

Secondo quanto comunicato dall’ente, il documento certifica la solidità dell’azione amministrativa e conferma una linea improntata al rigore finanziario, alla programmazione strategica e all’attenzione verso le esigenze della comunità locale. A illustrare i contenuti in aula è stata l’assessore al Bilancio Nadia Battaglia, che ha espresso “profonda soddisfazione per un documento che attesta una gestione responsabile delle risorse pubbliche, basata su trasparenza e scelte politiche chiare”.

I numeri presentati delineano un quadro positivo: il risultato di competenza registra un avanzo superiore ai 7 milioni di euro, attestandosi precisamente a 7.237.359 euro. Anche l’equilibrio complessivo di bilancio si mantiene in attivo, superando il milione di euro (1.024.257 euro), a conferma della sostenibilità finanziaria dell’ente.

“Non si tratta solo di cifre – ha sottolineato Battaglia – ma della dimostrazione concreta di una gestione sana, capace di garantire stabilità senza sacrificare i servizi essenziali ai cittadini”.

Dal punto di vista complessivo, le entrate accertate raggiungono i 65,2 milioni di euro, mentre le spese si fermano a 57,9 milioni, evidenziando un saldo positivo e una gestione equilibrata.

L’assessore ha inoltre evidenziato il lavoro di squadra alla base del risultato, ringraziando il vice ragioniere generale Fabio Longo e la funzionaria contabile Alessandra Lo Presti per il supporto tecnico nella redazione del documento.

L’approvazione del rendiconto si inserisce in un percorso più ampio di risanamento e rilancio dell’ente. “Stiamo governando con visione – ha concluso Battaglia – mantenendo i conti in ordine e creando le condizioni per continuare a investire nello sviluppo della città”.





