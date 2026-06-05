Il Consiglio comunale torna in aula il 9 giugno

Bilancio, debiti fuori bilancio e scuolabus tra i temi in agenda

MONREALE, 5 giugno – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Monreale. Il presidente, Marco Intravaia, ha convocato per martedì 9 giugno alle ore 18 una seduta ordinaria che si terrà in aula consiliare.

L'assemblea cittadina sarà chiamata ad affrontare un ordine del giorno particolarmente articolato, composto da quattordici punti, che spaziano dagli adempimenti finanziari ai servizi destinati alla cittadinanza. L'attenzione si concentrerà sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, un provvedimento considerato centrale per la gestione delle risorse comunali. Prevista inoltre la comunicazione relativa a un prelevamento effettuato dal Fondo di Riserva.

Ampio spazio sarà dedicato ai debiti fuori bilancio. Ben dieci punti dell'ordine del giorno riguardano infatti il riconoscimento della legittimità di debiti derivanti da sentenze emesse dal Tribunale di Palermo e dal Giudice di Pace, come previsto dall'articolo 194 del Testo unico degli enti locali. Si tratta di provvedimenti necessari per consentire all'ente di adempiere agli obblighi derivanti da pronunce giudiziarie già definitive.

Tra gli argomenti di maggiore interesse per le famiglie monrealesi figura anche l'approvazione del nuovo regolamento del servizio scuolabus, inserita all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Il documento dovrebbe aggiornare le modalità di organizzazione e fruizione del servizio di trasporto scolastico comunale.