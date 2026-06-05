Monreale, il PD all'attacco: «Un ascensore non è una strategia di sviluppo»

Sulla biennale del Mosaico: “Si legga con prudenza il dato delle 22mila presenze”

MONREALE, 5 giugno – «Un ascensore non è una strategia economica». Parte da questa considerazione l'intervento della segreteria del circolo del Partito Democratico di Monreale, che critica l'entusiasmo con cui l'amministrazione comunale sta presentando il progetto dell'impianto di risalita come uno strumento capace di rilanciare l'economia e il turismo cittadino.

Secondo il PD monrealese, rappresentato dal segretario cittadino, Raimondo Burgio (nella foto), il rischio è quello di attribuire a un'infrastruttura un ruolo che dovrebbe invece appartenere a una più ampia programmazione territoriale. «Nessuno mette in discussione l'utilità di migliorare la mobilità urbana – sostengono i democratici – ma il problema nasce quando si scambia un'opera pubblica per una visione di sviluppo».Nel mirino del partito finisce soprattutto quella che viene definita l'assenza di una strategia integrata capace di mettere in relazione mobilità, commercio, cultura e valorizzazione del territorio. Un limite che, secondo la segreteria cittadina, emerge anche nella gestione dei lavori in via Torres, dove i disagi legati al cantiere non sarebbero stati accompagnati da misure strutturate a sostegno delle attività economiche della zona.

Il Partito Democratico contesta inoltre il modello turistico perseguito negli ultimi anni, ritenuto ancora troppo legato all'attrattività del Duomo e del Chiostro. «Una politica turistica moderna – osservano dal circolo cittadino – non si limita a portare visitatori in città, ma punta a trattenerli più a lungo, a distribuire i flussi sul territorio e a trasformare la presenza turistica in opportunità economiche diffuse».

Da qui le critiche anche alla programmazione degli eventi e delle iniziative promozionali. Secondo il PD, gli operatori economici del territorio avrebbero bisogno di una pianificazione anticipata e condivisa, mentre annunci e manifestazioni organizzati a ridosso della stagione turistica rischierebbero di produrre effetti limitati sull'economia locale.

Nel documento trovano spazio anche alcune considerazioni sulla Biennale del Mosaico. Pur riconoscendo l'importanza culturale dell'iniziativa, i democratici invitano a leggere con prudenza il dato delle 22 mila presenze registrate. A loro giudizio, infatti, gran parte dei visitatori sarebbe costituita da persone già presenti in città per visitare i principali monumenti, più che da nuovi flussi turistici attratti specificamente dall'evento.

Non manca poi una stoccata alle attività di promozione istituzionale svolte fuori dalla Sicilia, tra fiere, workshop e incontri internazionali. La segreteria del PD chiede di conoscere quali risultati concreti abbiano prodotto tali iniziative in termini di aumento dei visitatori e ricadute economiche sul territorio, evidenziando come molti cittadini continuino nel frattempo a confrontarsi con criticità quotidiane quali la carenza idrica e le condizioni della rete stradale.

«Monreale non ha bisogno semplicemente di salire, ma di connettersi», è la sintesi politica del documento. Per il Partito Democratico, la città dovrebbe puntare su una rete coordinata di risorse culturali, economiche e territoriali, superando una visione fondata esclusivamente sulla valorizzazione del patrimonio monumentale. Una riflessione che si chiude con una metafora destinata ad alimentare il dibattito cittadino: «Una città che non sa coordinare le proprie risorse assomiglia sempre più a un ascensore senza pulsanti: si muove, ma non sceglie la destinazione».