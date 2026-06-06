Intimidazione a Giuseppe Quartararo, Silvio Russo: “Il Pd faccia sentire la propria voce”

“Massima solidarietà a lui. Sulla legalità non sono ammessi silenzi”

MONREALE, 6 giugno – Le parole di Giuseppe Quartararo, imprenditore monrealese, che ha trovato il coraggio di denunciare l'ennesima grave intimidazione subita, sono una lezione di dignità, civiltà e coraggio per tutti noi”.

Lo afferma Silvio Russo, componente della direzione provinciale del Partito Democratico, commentando la grave intimidazione di cui è stato vittima l’imprenditore monrealese, Giuseppe Quartararo, che ha trovato un proiettile attaccato al lucchetto che chiudeva l’ingresso della sua attività.

“Giuseppe ha scelto di non abbassare la testa di fronte alle minacce – aggiunge Russo – ricordandoci che la vera forza non sta nell'illegalità o nella violenza, ma nella capacità di restare a schiena dritta e avere fiducia nelle istituzioni e nelle Forze dell'Ordine. A lui va la mia più totale e incondizionata vicinanza.

“La paura esiste, sarebbe ipocrita negarlo. Ma non sarà la paura a decidere come devo vivere la mia vita". Davanti a parole così potenti, scritte in un suo post su Facebook la politica ha il dovere morale di farsi sentire, di fare muro, di non lasciare soli i cittadini onesti. Proprio per questo, però, non posso non rilevare con profondo rammarico un silenzio che fa rumore.

Sono passati ormai ciqnue giorni da quando la notizia di questo vile atto è diventata di dominio pubblico, eppure dal PD locale non è ancora arrivata una sola parola di condanna, un comunicato, un segno tangibile di solidarietà nei confronti di Giuseppe Quartararo.

Come iscritto al circolo di Monreale e come componente della direzione provinciale del Partito Democratico, provo imbarazzo per questa assenza. La lotta alla criminalità e il sostegno a chi denuncia non possono avere tempi d'attesa, né possono essere subordinati a dinamiche di convenienza o distrazione. Il nostro partito deve essere in prima linea, sempre, senza calcoli e senza ritardi.

Chi tace – conclude Silvio Russo – anche solo per inerzia, rischia di lanciare il messaggio sbagliato. Giuseppe Quartararo non deve essere lasciato solo, né dai cittadini né, tantomeno, dalla politica che ha l'ambizione di guidare questo territorio. Il PD locale si svegli e faccia sentire, finalmente, la sua voce”.