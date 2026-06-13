Valeria Giardi ufficializza il sostegno a Edy Tamajo

"Condivido la sua visione progettuale"

MONREALE, 13 giugno – Si amplia il fronte del sostegno politico attorno alla figura dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo.

A comunicare formalmente la propria adesione al progetto dell'esponnente forzista è la consigliera comunale di Monreale, Valeria Giardi (nella foto), che ha scelto di convergere verso la proposta politica di Tamajo.

Figura di rilievo nell'attuale maggioranza e politicamente vicina al sindaco Alberto Arcidiacono, la consigliera Giardi ricopre ruoli istituzionali di primo piano: è infatti l'attuale presidente della I commissione consiliare ed è componente della commissione elettorale comunale. Un impegno, il suo, sostenuto da un importante consenso elettorale, avendo ottenuto 731 preferenze nelle ultime consultazioni amministrative nelle fila della Democrazia Cristiana.

Una decisione, quella della consigliera, che giunge al termine di una riflessione maturata nel solco dell’attività amministrativa locale e del dialogo costante con il territorio. Alla base della scelta non vi sono mere dinamiche di schieramento, bensì una profonda sintonia con la visione programmatica portata avanti da Tamajo.

"La mia adesione al progetto dell’onorevole Tamajo nasce da un’analisi condivisa sulle necessità e le prospettive di rilancio che la nostra comunità richiede" – ha dichiarato la consigliera Giardi. – "Ho trovato nel suo operato e nella sua visione politica quella concretezza e quella capacità di ascolto fondamentali per tradurre le istanze dei cittadini in azioni amministrative efficaci. È un percorso basato sulla progettualità, che mira a valorizzare le specificità del nostro territorio attraverso una sinergia istituzionale solida e orientata allo sviluppo."

Con questo passo, Valeria Giardi conferma la volontà di rafforzare il proprio impegno politico all'interno di un quadro di riferimento più ampio, puntando su una collaborazione che metta al centro i temi cruciali per Monreale, dalla gestione dei servizi alla pianificazione territoriale, fino al potenziamento delle infrastrutture sociali.

L’ingresso della consigliera Giardi nel solco del progetto di Edy Tamajo segna dunque un ulteriore tassello nel consolidamento del consenso attorno al deputato regionale, delineando una strategia comune che si propone di affrontare le sfide future con rinnovato slancio e una visione politica di ampio respiro.