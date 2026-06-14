Monreale, via libera alla variazione di bilancio: oltre 459 mila euro per strade, parchi giochi e beni comunali

Il Consiglio comunale approva l’aggiornamento del bilancio 2026-2028

MONREALE, 14 giugno – Il Consiglio comunale di Monreale ha approvato nei giorni scorsi la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, un provvedimento che consente all’amministrazione di rimodulare alcune risorse economiche e destinare nuovi fondi a interventi sul territorio.

Al centro della variazione ci sono stati anche circa 459 mila euro derivanti da economie di mutui estinti, somme che – secondo quanto spiegato in aula dall’ufficio tecnico – non erano più vincolate a precedenti interventi e sono state riassegnate a nuove esigenze del Comune. La proposta prevede una destinazione di circa 280 mila euro alla manutenzione delle strade, 110 mila euro per l’acquisto di un parco giochi e circa 69 mila euro per l’acquisto di beni comunali.

Durante il dibattito non sono mancate le richieste di chiarimento sui criteri di utilizzo delle somme. Alcuni consiglieri hanno chiesto in particolare quali strade saranno interessate dagli interventi e se esista già una programmazione dettagliata. L’architetto Piero Albanese, funzionario del comune, ha chiarito che le risorse destinate alla viabilità saranno utilizzate attraverso accordi quadro, con interventi individuati progressivamente in base alle necessità del territorio.

L’assessore Nadia Battaglia ha ribadito che si tratta di una variazione di natura tecnica, già esaminata dalla commissione competente, mentre alcuni esponenti dell’opposizione hanno sottolineato la necessità di un maggiore indirizzo politico sulle priorità degli interventi, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione stradale.

Tra gli altri finanziamenti inseriti nella manovra figurano anche risorse per interventi sul territorio, tra cui l’illuminazione artistica del Castellaccio, lavori su immobili comunali e confiscati alla criminalità organizzata, interventi di manutenzione straordinaria e finanziamenti regionali per opere di sicurezza stradale.