Giunta municipale, ufficializzate le dimissioni dell’assessore Oddo

Oddo: ''Continuerò il mio impegno in Consiglio Comunale con la stessa determinazione di sempre''

Riceviamo e pubblichiamo*

Con senso di responsabilità e nel rispetto del percorso politico condiviso fin dall'inizio di questa esperienza, e degli impegni presi con il gruppo consiliare, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dalla carica di Vicesindaco e Assessore del Comune di Monreale. In questi anni ho vissuto questo incarico non come un ruolo da ricoprire, ma come una responsabilità da onorare ogni giorno. Ho cercato di essere presente, di ascoltare, di esserci soprattutto quando era più difficile.

Sono stato accanto alle famiglie degli alunni con disabilità, agli operatori dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, agli operatori dell’assistenza specialistica e del servizio HCP, condividendo con loro problemi, speranze e percorsi di crescita. Insieme siamo riusciti ad attivare il servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità e a rafforzare servizi fondamentali per tante famiglie del nostro territorio.

Ho cercato di essere vicino anche alle famiglie e ai più piccoli, lavorando per ampliare le opportunità educative e gli spazi dedicati all’infanzia. In questi anni si è riusciti ad aumentare i posti disponibili negli asili nido e sono stati avviati importanti interventi che porteranno alla realizzazione di nuovi parchi gioco nelle frazioni e nella città di Monreale, nella convinzione che investire nei bambini significhi investire nel futuro della nostra comunità.

Ho dedicato particolare attenzione anche agli anziani, lavorando per rendere il Centro Aggregativo sempre più vivo e partecipato. In questi mesi abbiamo promosso spettacoli teatrali, momenti di aggregazione, gite e attività che hanno restituito occasioni di incontro e socialità a tante persone. Altre iniziative, già programmate per i mesi di luglio e agosto, testimoniano la volontà di continuare a far crescere un luogo che considero un punto di riferimento importante per la nostra comunità.

Tra le questioni più delicate affrontate vi è stata anche quella legata alle sepolture e alla permanenza delle salme nel deposito temporaneo. Ho sentito il dovere di affrontare questa situazione con rispetto e sensibilità verso le famiglie coinvolte. Proprio in queste settimane è stato avviato un importante percorso di regolarizzazione che consentirà di dare una definitiva e dignitosa collocazione alle salme ancora presenti e di superare una criticità che per troppo tempo ha segnato la nostra comunità.

Sono stato accanto agli utenti che hanno affrontato il complesso passaggio del servizio idrico ad AMAP, cercando ogni giorno di contribuire alla soluzione dei problemi legati alle fatturazioni e ai disservizi. Ho lavorato per difendere e migliorare il trasporto pubblico locale, introducendo servizi innovativi, agevolazioni per le fasce più deboli e contribuendo, insieme al Sindaco, a mantenere vivi collegamenti essenziali per studenti e lavoratori. In questi anni abbiamo affrontato sfide importanti, cercando sempre di garantire ai cittadini il diritto alla mobilità e la continuità dei servizi. Ho condiviso con la città anche i momenti più dolorosi, quelli che nessun amministratore vorrebbe mai vivere. Momenti in cui non esistono appartenenze politiche, ma soltanto il dovere umano di stare vicino ad una comunità ferita. Penso all’immane tragedia che ha colpito Monreale e alle ferite che hanno segnato tante famiglie. In quei momenti ho cercato semplicemente di esserci.

In queste ore ho ricevuto centinaia di messaggi, telefonate, attestati di stima e parole di affetto. Molti sono arrivati pubblicamente da cittadini, famiglie, associazioni, operatori del sociale, colleghi amministratori e perfino da persone appartenenti a sensibilità politiche diverse dalla mia. Sono dimostrazioni che porterò sempre nel cuore e che rappresentano il riconoscimento più bello che potessi ricevere. Se qualcosa sono riuscito a lasciare, spero non sia soltanto un servizio attivato o un problema risolto, ma la certezza che dietro ogni incarico istituzionale debba esserci sempre una persona pronta ad ascoltare, a comprendere e ad esserci.

Ringrazio sinceramente il Sindaco Alberto Arcidiacono per la fiducia umana e politica accordatami e per il percorso condiviso in questi anni. Insieme ai concittadini , abbiamo la fortuna di avete una persona dalle grandi capacità amministrative, dal forte carisma umano e politico e da una straordinaria dedizione verso Monreale. Al suo fianco ho imparato che amministrare significa assumersi responsabilità, affrontare i problemi senza sottrarsi e mettere sempre al primo posto il bene della comunità. È un insegnamento che porterò sempre con me.

Ringrazio l’On. Marco Intravaia che, credendo in me, mi ha dato la possibilità di vivere un’esperienza amministrativa che mi ha profondamente formato. In questi anni ho avuto l’opportunità di crescere politicamente, istituzionalmente e umanamente, condividendo un percorso che ha contribuito a rendermi la persona e l’amministratore che sono oggi. È un patrimonio di esperienza, valori e insegnamenti che continuerà ad accompagnarmi nel mio impegno per Monreale. Ringrazio i dipendenti comunali, i colleghi amministratori e tutti coloro che hanno condiviso con me questo percorso.

Un pensiero speciale va a mia moglie e a mio figlio. Hanno condiviso in silenzio il peso delle responsabilità, le rinunce, le assenze e i momenti difficili che questo ruolo comporta. Senza il loro amore e il loro sostegno nulla sarebbe stato possibile. Concludo questa esperienza con gratitudine e con l’orgoglio di avere servito la mia città con lealtà, passione e amore. In queste ore ho riflettuto molto su ciò che conta davvero. Gli incarichi cambiano, i ruoli passano, ma restano le persone, i rapporti costruiti nel tempo, il bene che si riesce a fare e la capacità di guardarsi negli occhi con rispetto anche quando si hanno idee diverse. Per questo il mio auspicio è che Monreale continui a scegliere sempre la strada del dialogo, della collaborazione e del lavoro quotidiano. La nostra città non ha bisogno di divisioni o polemiche permanenti, ma di donne e uomini capaci di mettere al primo posto il bene comune, con serietà, passione e senso di responsabilità.

Continuerò il mio impegno in Consiglio Comunale con la stessa determinazione di sempre. Gli incarichi passano, ma restano i valori, le persone e l’amore per la propria comunità. Continuerò a mettere tutto questo al servizio di Monreale, con lo stesso entusiasmo del primo giorno. Questo non è un punto di arrivo. È soltanto una nuova tappa di un cammino che continuerò a percorrere con Monreale nel cuore.

* di Riccardo Oddo