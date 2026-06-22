Cambio in giunta, Intravaia: “Un grazie a Oddo e un benvenuto a Belmonte”

“L’avvicendamento rientra nella fisiologica alternanza amministrativa già prevista in accordi precedentemente assunti e condivisi da tutto il gruppo”

MONREALE, 22 giugno – Il deputato regionale e presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia, a nome del gruppo consiliare “Intravaia per Monreale”, ringrazia per l’ottimo lavoro svolto l’assessore uscente Riccardo Oddo e dà il benvenuto al nuovo, Bartolo Belmonte.

“Siamo soddisfatti – ha detto Intravaia - dei risultati eccellenti ottenuti sul territorio da Oddo e siamo certi che Belmonte saprà continuare sulla stessa falsariga. L’avvicendamento rientra nella fisiologica alternanza amministrativa già prevista in accordi precedentemente assunti e condivisi da tutto il gruppo. A Belmonte i migliori auguri di buon lavoro, ad Oddo un sentito ringraziamento”.





