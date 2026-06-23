Giunta comunale, si insedia il nuovo assessore Bartolo Belmonte

Definite anche le sue deleghe

MONREALE, 23 giugno – Messe in archivio le dimissioni dell’assessore ai Servizi sociali, Riccardo Oddo, che lascia il posto in giunta per quella che è stata definita una “normale rotazione già prevista, il sindaco Alberto Arcidiacono ha provveduto a ricostituire il plenum dell’esecutivo.

Bartolo Belmonte si è ufficialmente insediato e ha prestato giuramento come nuovo assessore della giunta comunale, entrando pienamente nelle sue funzioni. Nello specifico, Belmonte si occuperà di: Servizi Cimiteriali, Politiche Giovanili, Trasporto Pubblico, Servizio Idrico e rapporti con il Gestore Unico AMAP, Rapporti con l’Assemblea Regionale Siciliana . “Il nuovo assessore Belmonte - come recita una nota del comune – è già al lavoro per programmare i primi interventi e incontrare i responsabili dei rispettivi settori comunali”.