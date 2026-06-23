Monreale, martedì prossimo nuova seduta del Consiglio comunale

Sei i punti all’ordine del giorno

MONREALE, 23 giugno – È stato convocato per martedì 30 giugno, alle ore 18 il Consiglio comunale di Monreale, chiamato a riunirsi in seduta ordinaria presso la Sala “Biagio Giordano” del complesso monumentale.

La convocazione, firmata dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, prevede un ordine del giorno composto da sei punti.

Tra gli argomenti principali figura il parere di conformità urbanistica relativo al progetto definitivo dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 118, riguardante il Lotto 2 e una parte del Lotto 4. Un intervento infrastrutturale che sarà sottoposto all’esame dell’aula consiliare.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a discutere tre proposte di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze: la prima relativa alla sentenza n. 448/2022 riguardante la ditta C.S. Srl, la seconda alla sentenza n. 482/2025 relativa al contribuente B.M. e la terza alla sentenza n. 1768/2025 sempre riferita alla ditta C.S. Srl.

All’attenzione dei consiglieri anche la ratifica delle variazioni urgenti al bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, approvate dalla Giunta comunale con tre deliberazioni adottate nei mesi di aprile e maggio 2026.