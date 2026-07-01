Parco eolico di Grisì, sui proventi ottenuti la commissione bilancio vuol vederci chiaro

La società Erg ha versato al Comune di Monreale 780.000 euro

MONREALE, 1 luglio – La seconda commissione consiliare vuol vederci chiaro sui proventi che il Comune di Monreale ha ottenuto dall’azienda che ha realizzato e gestisce il parco eolico presente nei pressi della frazione di Grisì.

Nei giorni scorsi, sull’argomento era intervenuto l’ex sindaco e parlamentare regionale Salvino Caputo, oggi vicepresidente dell’Udc in Sicilia, evidenziando la necessità di «verificare le condizioni dell’accordo fra la Erg e il Comune di Monreale, le somme erogate negli anni dalla società all’ente e il loro effettivo utilizzo in termini di opere pubbliche e di impiego per finalità sociali».

Va ricordato che per i parchi eolici gestiti da privati l’attuale normativa non consente accordi di puro ristoro economico in favore dei comuni interessati: tuttavia, per riequilibrare l’impatto paesaggistico, le aziende energetiche sono tenute a provvedere a opere di mitigazione e compensazione ambientale o, in alternativa, ad erogare agli enti municipali i fondi per attuarle.

E così nel corso del 2023, a seguito delle intese intervenute, la Erg ha versato al Comune di Monreale la somma complessiva di 780.000 euro: adesso il consigliere Pippo Lo Coco (nel riquadro della foto), presidente della commissione che si occupa di bilancio e finanze, ha ufficializzato l’intenzione di acquisire dall’amministrazione comunale dettagliate informazioni circa la natura ed i costi degli interventi che nell’ultimo quinquennio sono stati realizzati utilizzando queste risorse.

Quello di Grisì è stato il primo parco eolico della Erg ad essere sottoposto a un completo ammodernamento, che è stato ultimato nell’estate del 2023: le turbine originariamente installate sono state dismesse e sostituite da aerogeneratori di ultima generazione, portando a 42 megawatt la potenza installata totale.

Questa moderna “fattoria del vento” può garantire una produzione annua stimata pari a 94 gigawattora ed è in grado di coprire il fabbisogno energetico annuale di circa 18.000 famiglie, evitando di immettere nell’atmosfera 44.000 tonnellate di anidride carbonica all’anno. Il 75 per cento della produzione elettrica viene venduto sulla base di un accordo di lungo termine che la Erg ha sottoscritto con una grande multinazionale italo-francese, prevedendo sino al 2034 la fornitura di circa 900 gigawattora di energia pulita.