La seconda commissione consiliare non approfondirà l’argomento dei proventi del parco eolico

Pubblichiamo l’intervento del presidente Pippo Lo Coco, ma da parte nostra confermiamo ciò che abbiamo pubblicato

“Dopo avere appreso dalle colonne del Suo giornale la notizia su una presunta volontà da parte della II Commissione consiliare di un approfondimento sui proventi del parco eolico di Grisi (…)

(…) mi corre l’obbligo di precisare che la suddetta commissione, cioè la commissione Bilancio, non ravvede al momento la necessità di fare alcun tipo di intervento sull’argomento in oggetto dell’articolo e che quindi non risponde al vero quanto a me attribuito”.

Per uan questione di correttezza, alla quale ci siamo sempre ispirati, pubblichiamo in forma integrale la precisazione fornita dal consigliere Pippo Lo Coco, prendendo atto della circostanza che la II Commissione consiliare dallo stesso presieduta non ha intendimento di acquisire informazioni in merito alla vicenda di cui l’articolo ha dato conto.

Ci corre l’obbligo, però, precisare che la notizia da noi pubblicata non è affatto infondata, né tantomeno inventata, ma trae origine da inequivocabili atti in nostro possesso, che affermano chiaramente quanto da noi riportato.

Poichè per noi è corretto e doveroso mantenere riservata la relativa fonte, in ragione del carattere fiduciario del rapporto con il soggetto che l’ha fornita, così come ci consente, peraltro, la nostra deontologia, lasciamo, come sempre, ai lettori ogni valutazione o considerazione sulla questione.