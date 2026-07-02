Monreale, Giuseppe Di Verde è il nuovo vicesindaco

Decorrenza immediata per l’incarico che sarà comunicato ufficialmente al Consiglio comunale nel corso della prima seduta utile

MONREALE, 2 luglio – Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha conferito – con decorrenza immediata – l'incarico di vicesindaco all'assessore Giuseppe Di Verde.

Il provvedimento, adottato nel rispetto della normativa vigente, sarà formalmente comunicato al prossimo Consiglio Comunale e trasmesso agli organi regionali e prefettizi competenti. Di Verde prende così il posto di Riccardo Oddo, che ricopriva il ruolo di vicesindaco fino a qualche giorno fa, oltre a quello di assessore ai Servizi Sociali, quando è stato costretto a lasciare l’incarico per quella che è stata comunicata come una rotazione all’interno della sua lista. Il suo posto era stato preso da Bartolo Belmonte.

“Rivolgo i miei migliori auguri al nuovo vicesindaco, l’amico Giuseppe Di Verde - afferma in proposit il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia - che saprà svolgere al meglio l’incarico che gli è stato affidato, grazie alla sua lunga esperienza amministrativa e alle riconosciute doti di moderazione. Di Verde mi ha preceduto nel ruolo di presidente del Consiglio comunale, distinguendosi sempre per correttezza, equilibrio e senso delle istituzioni. Un sincero augurio di buon lavoro va anche all’amico Fabrizio Lo Verso a cui è stata conferita la delega alla Solidarietà sociale. Amministratore di esperienza, ha maturato negli anni una profonda conoscenza del settore e sono certo che metterà le proprie competenze al servizio della comunità. Ringrazio il sindaco Alberto Arcidiacono per l’ottima distribuzione delle deleghe”.