Parco Eolico di Grisì, chi ha paura a rendere noto l’utilizzo di 780 mila euro?

Caputo: “Chiederò l’intervento dell’Anticorruzione nazionale”

MONREALE, 2 luglio – “Se un politico attento ed esperto come il consigliere comunale Pippo Lo Coco, presidente della commissione consiliare Bilancio, con grande determinazione ed enfasi rende pubblica la decisione della commissione di acquisire tutti gli atti relativi alla spesa di 780 mila euro versate dalla Erg quale “ristoro energetico” e poi, poche ore, dopo con meno enfasi e con clamorosa retromarcia politica dichiara “urbi et orbi” che la commissione non acquisirà alcuna documentazione, evidentemente ha trovato insormontabili resistenze politiche”.

Ad affermarlo è Salvino Caputo, ex sindaco di Monreale, che nella qualità di cittadino residente e di vicesegretario regionale dell’Udc ha depositato presso gli uffici comunali una richiesta di accesso agli atti ed in particolare per verificare le condizioni di accordo Erg- Comune, le somme erogate dalla società al Comune di Monreale, negli anni e il loro effettivo utilizzo in termini di opere pubbliche e impiego per finalita’ sociali. “

Non nego di essere fortemente preoccupato – ha aggiunto Salvino Caputo – per questo incomprensibile voltafaccia politico. Pippo Lo Coco è un politico con il pelo nella pancia ed avvezzo agli scontri e ai duri confronti. Se ha dovuto rimangiarsi un impegno pubblico significa che ha trovato resistenza nell’avviare indagini per accertare come una ingente somma, di soldi pubblici e destinati a pubblico uso sia stata spesa. Mi auguro che – ha concluso Salvino Caputo – nel rispetto della trasparenza amministrativa e gestionale, vengano resi di pubblico dominio importi, spese e eventuali opere realizzate e … dove.

E mi auguro che sia la stessa Erg a rendere di pubblica conoscenza come sono stati spesi 780 mila euro. In caso contrario anticipo una richiesta all’Autorità nazionale per l’Anti corruzione e al Prefetto di Palermo, per avviare verifiche”.