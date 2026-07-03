Burgio denunci o chieda scusa agli impiegati

Riceviamo e pubblichiamo...

Egregio Direttore, spiace ancora una volta intervenire per smentire le pesanti illazioni mosse da una parte del Partito Democratico.

Premesso che ogni informazione utile può essere reperita con estrema facilità, ogni atto della Pubblica Amministrazione per legge deve essere pubblicato, si significa che le somme sono state spese per opere di compensazione ambientale così come previsto dalla normativa e come facilmente evincibile anche con modesto impegno.

Probabilmente il desiderio di screditare l’operato altrui è talmente forte da non far comprendere al delatore il pericolo di cadere costantemente in cattive figure. Nel profondo desiderio di aiutare chi vorrebbe coprire la cronaca quotidiana ad uscire da questo stato confusionale invito ufficialmente il segretario del PD a sporgere formale denuncia alle competenti autorità.

Altrimenti, cosa consigliata, a verificare quanto improvvidamente dichiarato e conseguentemente a chiedere scusa ai funzionari comunali che si occupano delle procedure amministrative, contabili e di sviluppo del territorio. In attesa di riscontro, con i fatti e non a parole, manifesto la mia disponibilità ad accompagnare il segretario del PD presso qualsiasi ufficio del Comune per tutte le verifiche che spero vorrà fare.

* sindaco di Monreale