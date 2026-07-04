Il movimento Futuro Nazionale si radica sul territorio

Anche nel Palermitano sono già stati istituiti vari comitati costituenti

MONREALE, 4 luglio – Futuro Nazionale, la formazione politica fondata e presieduta dal parlamentare europeo Roberto Vannacci (nella foto), ha avviato la fase del proprio capillare radicamento territoriale.

L’iniziativa è partita attraverso la strutturazione del movimento da parte dai comitati costituenti locali, che possono essere istituiti in un definito ambito comunale o provinciale da almeno dieci iscritti regolarmente tesserati, nel rispetto delle linee guida definite dalla segreteria nazionale.

A questi organismi è affidato il compito di promuovere il tesseramento, organizzare incontri e iniziative pubbliche, radicare sul territorio il movimento e diffonderne i valori ed il programma, che, com’è noto, si basa su princìpi ideologici di estrema destra; lo stesso Vannacci al Parlamento europeo è componente del gruppo politico “Europa delle Nazioni Sovrane”, il cui nocciolo duro è formato dagli esponenti del partito tedesco Alternative für Deutschland.

Sebbene sia di recente fondazione, Futuro Nazionale ha già raccolto (e continua a raccogliere) in ogni zona del Paese consistenti adesioni e nei sondaggi elettorali (che, è chiaro, valgono quel che valgono) appare in netta e costante crescita.

Per quanto riguarda la provincia di Palermo, ad oggi sono stati ufficialmente formati diversi comitati costituenti: una decina sono presenti nel capoluogo, mentre altri sono già operativi a Bagheria, Belmonte Mezzagno, Bompietro, Caccamo, Carini, Cefalù, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Termini Imerese, Villabate e Alimena, dove è stato individuato come referente dei “vannacciani” il sindaco Pino Scrivano.

Si ipotizza l’eventualità che un comitato costituente di Futuro Nazionale possa essere istituito anche a Monreale: va detto che al momento si tratta di semplici indiscrezioni, che tuttavia non appaiono prive di fondamento e che, nelle settimane o nei mesi a venire, potrebbero trovare conferma nella realtà dei fatti.