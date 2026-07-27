Droni utili contro gli incendi, dal Partito Democratico parole al vento

Il gruppo “La Nostra Terra” replica duramente al segretario dei Dem sulla questione incendi

MONREALE, 27 luglio – Non ha gradito l’attacco del Partito Democratico sulla questione incendi. Il gruppo politico "La Nostra Terra", per bocca del suo capogruppo, Mimmo Vittorino, sceglie la strada della dura polemica per replicare al segretario del circolo cittadino dei Dem Raimondo Burgio, che non aveva lesinato critiche all’amministrazione comunale.

La nota, fatta pervenire a tarda sera, “esprime totale, incondizionata e convinta solidarietà all’assessore Di Verde, bersaglio di un attacco tanto livoroso quanto patetico da parte del segretario cittadino del Partito Democratico di Monreale.

Fa specie – scrive il gruppo La Nostra Terra” – ma soprattutto suscita profondo sdegno, constatare come chi oggi sale in cattedra per dispensare ridicole patenti di efficienza sia lo stesso identico leader politico che, durante i drammatici momenti degli incendi e nelle ore di disperazione per i cittadini, si è distinto esclusivamente per la sua totale e codarda assenza sul territorio. Mentre l'amministrazione e l'assessore Di Verde erano in mezzo alla strada, tra cenere e fumo a gestire l'emergenza in prima linea, il segretario del PD preferiva il comfort del silenzio e dell'ombra. Riconferma così uno stile politico squallido e parassitario, che ricompare a riflettori spenti solo per fare sciacallaggio e speculazione sulle tragedie altrui nel disperato tentativo di racimolare un briciolo di visibilità personale.

Per mettere la parola fine a questa sterile cagnara, preferiamo rispondere con la concretezza dei fatti e dell'innovazione, concetti che il segretario dimostra drammaticamente di non masticare.

Il segretario del PD manifesta una bizzarra "meraviglia" e uno scetticismo quasi comico verso l'uso dei droni, confermando una visione della gestione del territorio totalmente anacronistica, ferma alla preistoria amministrativa. Il drone non è un orpello pubblicitario, ma uno strumento strategico fondamentale: serve a monitorare dall'alto aree impervie e zone inaccessibili via terra, mappa in tempo reale i fronti attivi per ottimizzare i soccorsi della protezione civile e costituisce il più efficace deterrente contro i piromani e chi effettua scarichi illeciti di rifiuti sul nostro territorio.

Invitiamo il segretario del PD a riporre i foglietti di una propaganda ideologica ormai scaduta. Il gruppo "La Nostra Terra" continuerà a fare quadrato attorno a chi ci mette la faccia e lavora sul campo con i fatti, lasciando a chi non si è mai visto tra la gente il triste e inutile esercizio delle parole al vento”.