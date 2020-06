''Ti disconnetto'', l’ultimo singolo di Pietro Messina

È stato prodotto dalla Roxy Studio Records

MONREALE, 10 giugno – Ha visto la luce in questi giorni “Ti Disconnetto" , l’ultimo lavoro discografico dell’artista monrealese Pietro Messina. La canzone, prodotta dalla Roxy Studio Records, è stata scritta da Francesco Carlo, composta da Francesco Arpino ed arrangiata da Fabio Castorino.

Disponibile per l’acquisto e per lo streaming dal 29 maggio scorso, il brano parla della fine di una storia d’amore, di un futuro incerto e del desiderio di un ritorno, ma nella consapevolezza che questo non avverrà. L’epilogo di tutto ”ti disconnetto”.

Lo stile è semplice, Pop, ma immediato tipico del compositore, che per la musica si è ispirato alle varie serie di Netflix, mentre i testi sono stati ispirati dall’osservazione di alcune coppie all’ingresso di un supermercato.

La canzone è affiancata da un video, prodotto da Atom Inc. di Manfredi Simonetti.

Ti disconnetto rappresenta una critica della società moderna, un desiderio affiancato all'impossibilità di non vedere più chi c'ha fatti soffrire. In un modo collegato, online che continuamente impone la sua presenza.. un tempo che non è più scandito dallo scorrere del tempo, almeno non le 24 ore canoniche ma le 24 ore delle storie Instagram. Cercare una via d'uscita, dalla sofferenza amorosa nella giovane età, provando a impiegare il tempo guardando la tv o compiendo altre azioni che purtroppo prendono forma di routine.. la voglia di scappare, forse la voglia inaspettata del ''non sapere'' e del non voler far sapere.. un momento di se.. una ricerca che comincia quando riusciamo a staccare la spina con la tecnologia.. anche se solo per poco tempo.

<p>

Di seguito i link più importanti alla pubblicazione:

YouTube: https://bit.ly/3dQINUk

iTunes: https://apple.co/2TXDFGc

Spotify: https://spoti.fi/36V0WxJ