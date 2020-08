Angelo Malizia, il primo criminologo monrealese

Alla professione forense aggiunge la passione per il pugilato

MONREALE, 19 agosto – Monreale ha il suo primo “Sherlock Holmes”, ma il nostro – a differenza del personaggio ideato da Arthur Conan Doyle – è più giovane, indossa i guantoni e non fuma la pipa.

Sembra la trama di un film, ma è tutto vero. Angelo Malizia, un giovane avvocato monrealese, che dopo gli studi giuridici in Italia, ha vissuto negli USA per frequentare le palestre di lotta e pugilato americane partecipando anche alla tredicesima edizione della Citizen Police Academy del dipartimento di polizia di Newark (Delaware) è il primo criminologo esperto in psicologia forense del nostro paese, Monreale.

Conclude il percorso di studi in criminologia e psicologia forense con 110/110 con lode presso l’Università LUMSA di Roma. Cresce alle spalle del duomo di Monreale, tra guantoni e libri.



Fin da bambino, mostra il suo interesse per il genere letterario del giallo deduttivo ed una acuta capacità di analisi che lo renderà in futuro un abile professionista di questo settore. Inoltre, appare davvero curioso come, a livello esteriore, vi sia una straordinaria somiglianza con il personaggio dei libri.

Attualmente è impegnato come docente di criminologia presso una famosa società romana che organizza questo genere di corsi. Inoltre, svolge la propria attività di penalista presso lo Studio Legale Di Miceli –La Corte - Malizia, insieme ad altri due brillanti giovani avvocati monrealesi.