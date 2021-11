Ecco ''Pathos'', il nuovo EP del rapper monrealese Savio, disponibile ora

Dopo diversi singoli, ecco il primo progetto di Giuseppe Nicotra, in arte Savio, uscito su YouTube ieri a mezzanotte

MONREALE, 27 novembre - Sappiamo che la realtà monrealese spesso regala talenti di successo ed in ogni campo, forse dovuto anche alle tante ispirazioni che la città di Guglielmo regala ai suoi figli. E uno di questi, Giuseppe Nicotra, in arte Savio, non è nuovo a dimostrazioni di talento.

L'esplosione di quest'ultimo è da collocare nella giornata di ieri quando, sul suo canale YouTube, sono uscite le tracce che compongono "Pathos", il suo primo EP. Savio, 18 anni, è già da qualche anno dentro il mondo del rap locale, rilasciando qui e là pezzi e freestyle. "Pathos" è solo l'ultimo progetto del rapper, nato dopo un suo periodo di particolare ispirazione.

"Lo dedico a mio padre, alla mia famiglia e ai miei amici" ha commentato Savio. Amici che compaiono, come featuring, in qualche traccia dell'Ep, come Sonny o Bonny.

Featuring che hanno anche una comparsa internazionale: il rapper KLB, che assiste Savio nella traccia "Quando Chiami" è infatti francese. "Pathos" è disponibile da giorno 26 novembre sul canale YouTube del rapper, Savio Official.