Coronavirus, 44 nuovi contagi in Sicilia. Chiude attività palermitana per un caso sospetto

Sono in tutto 828 i positivi al Covid-19 nell’Isola e una gelateria del capoluogo ha chiuso temporaneamente battenti

PALERMO, 21 agosto – Questi sono i numeri riguardanti la pandemia nella nostra regione: 828 persone attualmente positive, di cui 45 ricoverate con sintomi, 8 in terapia intensiva e 775 in isolamento domiciliare. E’ dunque cresciuto il numero totale dei casi dall’inizio dell’emergenza (3.919 positivi), le guarigioni sono state ad oggi 2.805 e il numero dei deceduti è rimasto invariato (286).

Intanto a Palermo la gelateria “Il Signor di Carbognano”, situata in via Notarbartolo, ha comunicato la decisione di chiudere per qualche giorno. Si tratta di una misura preventiva presa dopo l’avvenuto contatto, da parte di un magazziniere, con alcuni familiari rientrati dalla Spagna e risultati positivi al tampone. La decisione è stata presa in accordo con l’Azienda Sanitaria Provinciale anche se i titolari hanno voluto sottolineare che nessun organo ha imposto loro la chiusura.

“Siamo convinti che in questo momento la cosa più importante sia mettere al primo posto la salute nostra, vostra e della nostra splendida città. Augurandoci che sia stato soltanto un grande spavento, attendiamo fiduciosi i risultati per ricominciare più carichi e forti di prima in totale e assoluta sicurezza” è quanto riportano le pagine social della gelateria.