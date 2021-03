Villa Sofia, l’Anps di Monreale dona un sorriso ai piccoli pazienti in ospedale

L’iniziativa a cura dell’associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale si è svolta ieri alla presenza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando

PALERMO, 27 marzo –Si è svolta ieri presso il reparto pediatrico dell’ospedale Villa Sofia di Palermo l’iniziativa benefica organizzata dall’associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale rivolta ai piccoli pazienti dell’ospedale.

È stato un momento di profonda solidarietà e socialità quello nato ieri dall’impegno dei membri dell’associazione che fin dal 2009 è impegnata in prima linea sul tema del volontariato in ospedale. Da circa dieci anni, infatti, il direttivo dell’Anps di Monreale porta avanti l’attività volta a regalare un sorriso in ospedale per rendere meno difficile la permanenza dei piccoli pazienti nei reparti di pediatria.

Unitamente a ciò occorre ricordare anche la campagna di solidarietà “un gesto d’amore” con cui su iniziativa del segretario economo, Francesca Mannino, l’associazione è stata in campo l’anno scorso per assistere chi ha avuto più bisogno durante il primo periodo di lockdown legato all’emergenza da coronavirus con gesti e atti concreti a favore di anziani e famiglie in difficoltà.

Durante l’evento svoltosi ieri presso il reparto pediatrico di Villa Sofia alla presenza del direttore dell’unità pediatrica, Nicola Cassata, sotto la guida del presidente Santo Gaziano e del segretario Francesca Mannino, ideatrice del progetto, sono stati donati piccoli regali e uova di Pasqua ai piccoli pazienti. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno collaborato con l’associazione anche Maurizio Pezzati, Belinda Ferraro, Giovanni Nangano ed il giovane Will.

Ospite d’eccezione della visita è stato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha voluto partecipare all’inaugurazione del felice momento di solidarietà cui poi è seguita la distribuzione dei doni all’interno del reparto a cura di Francesca Mannino, accompagnata dal personale sanitario.