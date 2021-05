Palermo, fermo per i due autori della rapina di via Libertà

Il fatto, risalente al mese di dicembre, aveva coinvolto un ragazzo appena uscito dalla boutique Gucci

PALERMO, 14 maggio – Il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per Gabriele Faulisi e Giuseppe Cascino, di 22 e 36 anni, che a dicembre avevano assalito e rapinato un 23enne sottraendogli circa 30 mila euro.

Del colpo messo a punto in via Libertà, di fronte alla boutique Gucci, è responsabile anche il 19enne P.N., per cui è previsto l’obbligo di firma. Il reato contestato dalla Procura è quello di rapina aggravata e adesso si attende l’istituzione del processo. I malviventi non si sarebbero limitati a derubare alla vittima il borsello contenente il bottino, ma gli avrebbero anche usato violenza, sorprendendolo alle spalle e impedendogli più volte di recuperare il proprio denaro. Le riprese delle telecamere di sorveglianza lasciano pochi dubbi: calci, pugni e dopodiché la fuga. Un agguato inaspettato, quello teso al 23enne, che si trovava in compagnia di due amiche e aveva appena finito di fare shopping.