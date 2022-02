Palermo, cerimonia di consegna dell’olio della memoria

L’olio sarà consacrato nella santa messa crismale del Giovedì Santo

PALERMO, 23 febbraio – Ieri mattina, presso il ''Giardino della Memoria'' di Capaci, si è tenuta una solenne cerimonia durante la quale il Questore di Palermo e il Presidente dell’Associazione ''Quarto Savona 15'' hanno consegnato agli Arcivescovi di Palermo e Monreale, al Vescovo di Cefalù ed all’Archimandrita di Piana degli Albanesi, delegato dell’Eparca, l’olio ricavato dalla frangitura delle olive prodotte dagli alberi piantati nel ''Giardino della Memoria'' presso la stele di Capaci e dedicati ciascuno ad un caduto delle Istituzioni, per mano mafiosa.

Alla manifestazione ha preso parte anche una delegazione dell'associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale guidata dal presidente Santo Gaziano e dal segretario economo Francesca Mannino.

L’olio verrà consacrato nella santa messa crismale del Giovedì Santo per essere utilizzato come olio santo dalla Chiesa siciliana nel corso dell’anno liturgico. L’olio della memoria, nato dal lavoro e dal sacrificio della comunità palermitana, raggiunge così tutti gli angoli della Sicilia, portando con se un rinnovato messaggio di speranza e pace. La fine dell’evento è stata scandita da un momento significativo: sedici poliziotti della Questura hanno preso in consegna i colli contenenti le bottiglie dell’Olio di Capaci destinate alle altre Diocesi della Regione, ed un corteo di otto auto della Polizia di Stato ha lasciato il Giardino della Memoria di Capaci diretto verso le altre Questure della Sicilia per affidare l’olio ai Questori che ne cureranno la successiva consegna ai Vescovi.