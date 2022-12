Vaccinazioni anticovid, da venerdì 30 dicembre Villa delle Ginestre attiva 7 giorni su 7

Si potrà accedere dalle ore 8 alle ore 20 (compresi i festivi)

PALERMO, 28 dicembre – Dopo l’ampliamento della rete degli screening di massa per il coronavirus con l’attivazione H12 di 3 Drive In (Casa del Sole, Guadagna e Pisani), l’Asp di Palermo potenzia anche la rete dei centri per la vaccinazione anticovid.

Da venerdì prossimo 30 dicembre sarà a disposizione degli utenti ogni giorno, dalle ore 8 alle ore 20, l’Hub di Villa delle Ginestre, Presidio dell’Asp di via Castellana n. 145 a Palermo, già conosciuto dagli utenti per essere stato lo scorso anno uno dei primi centri di vaccinazione anticovid attivato in città. La struttura, dotata di ampi spazi, consente anche la possibilità di parcheggio per le auto.

L’articolare di centri per la vaccinazione anticovid, già, in funzione da tempo, nei prossimi giorni sarà implementate da altre 3 strutture: al Pisani di via La Loggia, all’Enrico Albanese di via Papa Sergio I e in un Presidio dedicato di Tommaso Natale. La nuova organizzazione – sia dei Drive In che dei centri di vaccinazione – verrà completata dagli Open Day itineranti che verranno organizzati in ogni quartiere della città.

Intanto per facilitare e rendere più rapide le procedure propedeutiche alla somministrazione del tampone o della vaccinazione, l’Asp di Palermo ha realizzato e, già attivato, un portale dedicato raggiungibile, sia dalla homepage del sito aziendale (www.asppalermo.org), sia direttamente dagli utenti all’indirizzo: https://portale.asppalermo.org/

L’utente ha la possibilità di prendere visione dell’intera organizzazione scegliendo la struttura – di città e provincia – funzionale alle proprie esigenze. La registrazione attraverso una intuitiva compilazione dei campi richiesti, consentirà successivamente una più rapida somministrazione del tampone o del vaccino.

Personale dedicato sarà, comunque, presente nelle strutture dell’Asp per aiutare, eventualmente, gli utenti meno avvezzi alle procedure online.

Pur mantenendo la peculiarità dell’accesso in modalità Open Day, gli utenti – attraverso la registrazione sul portale – hanno la possibilità per le vaccinazioni di scegliere giorno e fascia oraria della somministrazione.