San Martino delle Scale, al via lunedì la rimozione degli alberi pericolanti

L’ultimo episodio lo scorso 16 agosto

PALERMO, 20 agosto – Al via, lunedì mattina, la rimozione di sette alberature pericolanti in via San Martino delle Scale, nel tratto compreso tra via Montelepre e la cava Serafinello, e via Torrente d’Inverno.

L'intervento si è reso necessario a seguito del crollo che si è verificato nella notte dello scorso 16 agosto, quando a causa del vento, un albero che insisteva su proprietà privata si è spezzato colpendo un'auto in transito.

«Questa mattina - dichiara l'assessore al Verde urbano Pietro Alongi - il dirigente dell’Ufficio Autonomo Gestione verde del Comune di Palermo, insieme a due funzionari della Protezione civile, hanno effettuato un sopralluogo congiunto nelle strade interessate e hanno rilevato diverse criticità, anche gravi, riferibili a elementi arborei morti a rischio caduta. Nelle aree di propria competenza, il Comune aveva già provveduto a rimuovere gli alberi bruciati a causa dell'incendio del 2023, già la scorsa primavera.

Dalla verifica odierna emerge il permanere di una situazione di estrema pericolosità in alcuni tratti, ascrivibili a proprietà privata, ove insistono ancora sette alberature pericolanti a ridosso della strada, con grave nocumento per chiunque transiti nei pressi. L'intervento, che partirà lunedì mattina e che prevede la chiusura della strada, durerà un paio di giorni. Successivamente - conclude - l'assessore - si procederà in danno dei proprietari, ad alcuni dei quali sono state già notificate diffide per le rimozioni e la messa in sicurezza dei luoghi interessati».