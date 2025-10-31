Nubifragio di un’ora su Palermo, la città va in tilt

Oltre 30 gli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco

PALERMO, 31 ottobre – Un’ora abbondante di pioggia torrenziale, venuta giù nel pomeriggio, ha trasformato Palermo, ancora una volta, in una vera e propria trappola per decine di automobilisti.

In poche decine di minuti, numerose strade e sottopassi si sono completamente allagati, rendendo difficoltosa o impossibile la circolazione in diversi quartieri della città.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate senza sosta, effettuando oltre 30 interventi in varie zone del capoluogo, con richieste di soccorso che hanno continuato ad arrivare per tutto il pomeriggio.

Le foto allegate si riferiscono a un intervento effettuato intorno alle ore 17:40 in via Messina Marine, all’altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla, dove alcune persone sono rimaste intrappolate all’interno delle proprie autovetture a causa dell’acqua alta. Gli occupanti sono stati raggiunti e messi in salvo dal personale dei Vigli del Fuoco, che ha operato in condizioni rese difficili dal forte vento e dalla scarsa visibilità.

Situazioni analoghe si sono registrate anche in viale Regione Siciliana e nella zona di Mondello, dove le forti precipitazioni hanno provocato allagamenti diffusi e rallentamenti del traffico, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per il prosciugamento delle sedi stradali e l’assistenza agli automobilisti bloccati.

Critica la situazione all’ingresso in città, provenendo dall’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, così come pure all’altezza della confluenza fra viale Lazio, con via Regione Siciliana, nei pressi dell’imbocco per viale Michelangelo, dove il traffico è impazzito in poco tempo e le condizioni della strada erano rese veramente difficili dall’acqua.

L’ondata di maltempo, concentrata in poco più di un’ora, ha confermato ancora una volta la vulnerabilità del sistema di drenaggio urbano di Palermo, messo a dura prova da precipitazioni improvvise e particolarmente intense.