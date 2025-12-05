Palermo, un’opera del maestro Nicolò Giuliano per ricordare il maresciallo Filippo Salvi

La cerimonia, organizzata dal ROS, si è svolta nell’ex ospedale militare

PALERMO, 5 dicembre – Una mattinata intensa, carica di emozione e memoria, ha accompagnato ieri la cerimonia organizzata nella nuova sede del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, all’interno dell’ex ospedale militare di Palermo.

Nel grande atrio della caserma, davanti a un altorilievo realizzato dal maestro ceramista Nicolò Giuliano, il R.O.S. ha reso omaggio al maresciallo Filippo Salvi, il sottufficiale bergamasco morto il 12 luglio 2007 durante un’operazione sul Monte Catalfano, mentre installava una telecamera per la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro.

Accanto alle autorità e ai militari, era presente anche la madre del maresciallo, Lorenzina Vitali, che ha osservato con composta commozione l’opera dedicata al figlio, nome in codice “Ram”: un investigatore esperto, appena 36 anni, precipitato da una parete rocciosa mentre svolgeva il proprio dovere.

Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, il procuratore della Repubblica, Maurizio De Lucia, il comandante interregionale “Culqualber”, generale di corpo d’armata Claudio Domizi, il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, e il comandante provinciale di Palermo, generale di brigata Luciano Magrini.

A fare gli onori di casa è stato il generale di brigata Vincenzo Molinese, comandante del R.O.S., che ha ricordato il legame profondo che il reparto mantiene ancora oggi con Salvi. «In tanti nostri uffici c’è una sua foto: è il modo con cui continuiamo a rivolgere un pensiero affettuoso a un fratello», ha dichiarato l’alto ufficiale, ricordando come, il 16 gennaio 2023 — giorno dell’arresto di Matteo Messina Denaro — molti colleghi abbiano dedicato quel risultato proprio alla memoria del maresciallo. «Il suo esempio vive nel nostro lavoro quotidiano, nel silenzio della coscienza, dove i valori più profondi trovano spazio per essere coltivati», ha aggiunto.

Sulla stessa linea l’intervento del generale Domizi, che ha ribadito l’importanza di onorare il sacrificio di un servitore dello Stato caduto nella lotta alla criminalità organizzata, affinché la sua testimonianza resti viva.

Molto apprezzata l’opera di Nicolò Giuliano: un altorilievo che raffigura Salvi incastonato nella pietra lavica dell’Etna, simbolo di resistenza e radici profonde. L’artista ha inserito in un angolo la data del 16 gennaio 2023, a memoria dell’arresto del superlatitante, mentre il verde Lampedusa richiama la speranza. Sullo sfondo un tramonto ispirato alla poesia “Tramonto” di Nadia Nencioni, il cui struggente “tutto è finito” ha guidato la mano dell’autore.

Nel luogo che oggi ospita le nuove generazioni di investigatori, i “fratelli di Filippo” del R.O.S. hanno idealmente rinnovato la promessa di portare avanti il suo lavoro. Una memoria che non si spegne e un impegno che continua.