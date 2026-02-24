Palermo celebra l’avvocatura: al teatro Massimo la giornata dell’orgoglio forense con il Presidente Sergio Mattarella

Tra i nuovi avvocati che hanno giurato anche il monrealese Davide Ganci

PALERMO, 24 febbraio – Un teatro gremito, un silenzio carico di attesa e poi l’applauso lungo, sentito, istituzionale.

Così il teatro Massimo ha fatto da cornice alla Giornata dell’Orgoglio dell’Avvocatura Palermitana e alla cerimonia di accoglienza dei nuovi avvocati, evento che ha segnato uno dei momenti più solenni dell’anno forense. Ospite d’onore il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cui presenza ha conferito all’appuntamento un valore simbolico di altissimo profilo. Con la sua presenza, il Capo dello Stato ha richiamato il ruolo costituzionale dell’avvocatura quale presidio imprescindibile dei diritti e delle libertà, sottolineando la funzione sociale della difesa come pilastro dello Stato democratico.

Tra i passaggi più intensi della serata, quello dedicato ai ricordi degli anni di professione forense del Presidente. Sono stati gli avvocati più anziani a condividere aneddoti e testimonianze legate alle prime esperienze in aula, restituendo con eleganza e ironia il volto umano dell’avvocato prima ancora che dell’uomo delle istituzioni. Episodi di udienza, dinamiche di studio e frammenti di vita professionale hanno strappato sorrisi e applausi, in un clima di autentica partecipazione.

Non sono mancati momenti di sincera emozione nel ritrovare amici e colleghi di un tempo, testimoni di una stagione professionale che ha segnato l’inizio di un percorso poi culminato ai vertici della Repubblica.

Nel corso della celebrazione è stato conferito un riconoscimento per i 50 anni di attività forense all’avvocato Renato Schifani, oggi Presidente della Regione Siciliana.

Cuore della cerimonia è stato il solenne giuramento dei nuovi avvocati, pronunciato dinanzi al Presidente della Repubblica in un contesto di straordinaria suggestione.

Tra loro anche il monrealese Davide Ganci (nella foto sopra), dello studio legale Ganci-Miceli, che ha prestato giuramento con evidente emozione, suggellata dalla stretta di mano del Capo dello Stato. Un momento di forte valore simbolico, vissuto sotto le volte di uno dei luoghi più iconici della città.

Al giovane professionista monrealese va l’augurio di una lunga e fiorente attività forense, ricca di soddisfazioni professionali, crescita umana e impegno al servizio della giustizia, nel solco dei principi di lealtà, competenza e tutela dei diritti che hanno animato la giornata celebrativa.

In un tempo in cui la professione forense è chiamata a confrontarsi con sfide complesse, l’evento ha ribadito con forza il ruolo centrale dell’avvocato nella tutela dei diritti fondamentali e nella tenuta democratica del Paese.