Incendi, domani manifestazione cittadina a Palermo

Appuntamento alle 18 a piazza Verdi. Tonino Russo (Flai Cgil): “Chiediamo controlli e prevenzione”

PALERMO, 27 luglio- Ci sarà anche la Flai Cgil regionale domani in piazza a Palermo, alla manifestazione cittadina che si terrà a partire dalle 18 in piazza Verdi per chiedere interventi contro i gravi incendi che stanno devastando in queste ore la Sicilia.

Controlli contro i piromani, prevenzione con misure adeguate di governo del territorio, adeguamento dei contingenti antincendio, interventi di rimboschimento: “E’ quello che chiediamo da anni- sottolinea il segretario della Flai Cgil Sicilia, Tonino Russo- inascoltati. L’azione politica stagna, mentre ogni anno la condizione climatica si fa sempre più estrema e con essa i suoi effetti”.

Aggiunge Russo: “Ettari di bosco bruciati, animali da allevamento e fauna selvatica carbonizzati, attività produttive in ginocchio, le conseguenze del mancato governo del territorio sono queste e determineranno una Sicilia ancora più arida e desolata”. Il segretario della Flai sottolinea che “la rivendicazione di una riforma del settore forestale non è una questione meramente di categoria, ma riguarda tutta la Sicilia e tutti i siciliani. I siciliani che non ci stanno a vedere la propria terra distrutta”.