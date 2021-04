La Resurrezione nel testo fantastico del mitico Francesco Guccini

Nel giorno della domenica “in Albis” non potevo mancare all’appuntamento con Monreale News.it in una ricorrenza che spacca le tradizioni, il folklore, il senso dell’appartenenza, l’ipocrisia ed il perbenismo interessato di chi vuole conquistarsi un posto in Paradiso.

A Gesù di Nazareth ho dedicato il mio penultimo libro “Vangelo Secondo Salvino” e dedicherò l’ultimo mio libro “Haeresis” Le Favole Eretiche. Scrivere un articolo sulla Resurrezione, implica un’adesione totale al Concetto di Fede, intesa come Certezza Angosciosa. Ho frequentato da giovanissimo l’Azione Cattolica, fiamma bianca, fiamma verde e fiamma rossa. Ho chiuso giovanissimo i miei rapporti con la Chiesa Secolare perché sono un Eretico che si opporrà sempre a tutti i Tribunali dell’Inquisizione, oggi camuffati sotto le false maschere delle lobbies finanziarie, delle agenzie di rating, delle borse commerciali e delle nuove Dittature Mondiali.

Risorgere nella quotidianità implica tenacia e tanti sacrifici, ivi compresa la fiducia nel proprio io. La Resurrezione è tutta un’altra storia! Guccini insegna ed ha scritto una canzone meravigliosa sulla Resurrezione ed il suo profondo senso di decodifica, trascrivo parte del testo reperibile nei canali tematici di musica: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate.

Mi hanno detto che questa mia generazione, ormai non crede più in ciò che spesso è mascherato dalla fede. Penso altresì che questa mia generazione è preparata ad un mondo migliore, senza lotte e senza armi, ma ricordando sempre che se Dio muore è per tre giorni e poi risorge. Nel mondo che faremo, Dio è risorto. Un omaggio finale al nostro Papa Francesco Bergoglio che sta rivoluzionando la vecchia Chiesa e tutti i privilegi legati ai cardinali.

